شاحنة جثث لندن.. رسالة من ضحية لأمها: لا أستطيع التنفس انتشرت مؤخراً الرسائل الأخيرة المؤثرة التي بعثتها إحدى ضحايا "شاحنة الجثث" البريطانية لأهلها من داخل المركبة قبل وفاتها. واكتشِفت الشاحنة وبداخلها 39 جثة ... 27 اكتوبر 2019 18:16

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كانت هذه تفاصيل خبر صور تظهر عددا من القتلى الذين كانوا برفقة البغدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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