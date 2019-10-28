مسؤول بالمخابرات العراقيّة : مهّدنا الطريق لغارةٍ أدّت إلى مقتل البغدادي

قال مسؤول بالمخابرات العراقية لـ"رويترز" اليوم الأحد إن جهاز المخابرات زود التحالف بقيادة الولايات المتحدة بالإحداثيات الدقيقة لموقع زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي مما مهد الطريق لتنفيذ غارة يُقال إنها أدت إلى مقتله

وأضاف المسؤول أن المخابرات عرفت بالموقع بعد القبض على عراقي وعراقية من "الدائرة المقربة" للبغدادي قدما معلومات أدت لمعرفة موقع سري في الصحراء غرب العراق يضم وثائق تحتوي على المعلومات عن مكان البغدادي وتحركاته.