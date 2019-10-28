مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي خلال عمليّة أمريكيّة سريّة صادق عليها ترامب

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي أمس السبت، في عملية وصفتها بالسرية صادق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونفذتها مروحيات في إدلب شمال غرب سوريا، حسب ما نقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن المسؤول في البنتاغون.

وقبيل هذه الأنباء، غرد الرئيس الأمريكي على تويتر قائلا "شيء كبير للغاية حدث للتو"، دون أن يدلي بمزيد من التوضيح، لكن البيت الأبيض أعلن في بيان مقتضب أن ترامب سيدلي بتصريح "مهم جدا" صباح اليوم الأحد..

وأوردت مجلة نيوزويك أن قيادة العمليات الخاصة الأميركية كلفت فريقا بتنفيذ العملية بعد تلقي معلومات من المخابرات.

وأضافت أن الفريق اقتحم مجمعا كان فيه البغدادي ووقع اشتباك بالأسلحة النارية لوقت وجيز ثم قتل البغدادي نفسه بتفجير سترة ناسفة.

في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده تنفيذ عملية استهدفت البغدادي، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل ولم يحدد إن كانت العملية قد نجحت.

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وكذلك نقلت شبكة "سي.أن.إن" الإخبارية عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي استهدف البغدادي في غارة شمال غربي سوريا. وأضاف أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) ساعدت في تحديد مكان البغدادي.

تجدر الإشارة إلى أن البغدادي -البالغ من العمر 48 عاما- عراقي اسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي، انشق عن تنظيم القاعدة عام 2013، أي بعد عامين من مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

وعرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وظهر البغدادي علنا عندما اعتلى منبر جامع النوري الكبير بالموصل عام 2014، ليعلن قيام "دولة الخلافة" حينها، كما ظهر مرة أخرى قبل نحو عام يتحدث لبعض قادة التنظيم.