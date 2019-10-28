أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، فرض حالة الطوارئ في عموم مناطق الولاية بسبب حرائق غابات غطت الآلاف من الهكتارات من الأحراش وطالت الأراضي الزراعية.
وقالت سلطات كاليفورنيا إنها تستخدم جميع الوسائل المتاحة وتنسق خطواتها مع عدد من الوكالات الفدرالية من أجل إخماد الحرائق التي أطلق عليها اسم "كينكايد". وأشارتإلى أن محاولات السيطرة على الحرائق ومحاصرتها تواجه صعوبات في ظل الطقس شديد الجفاف والرياح القوية التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة.
ويأتي ذلك بعد يومين من فرض حالة الطوارئ في مقاطعتي لوس أنجلوس وسونوما في كاليفورنيا.
من جانبها، أعلنت السلطات الأمنيةفي مقاطعة سونوما المعروفة بكروم العنب، إجلاء 180 ألف مواطن جراء الحرائق. وأضافت أن عملية الإجلاء هذه هي الأكبر في تاريخ المقاطعة. وتشتعل الحرائق في سونوما وحدها على مساحة نحو 12 ألف هكتار.
وفي مقاطعة لوس أنجلوس قطعت السلطات التيار الكهربائي كخطوة وقائية عن مبان سكنية يعيش فيها قرابة مليون شخص، محذرة من احتمال أن يشمل القطع 1.5 مليون شخص إضافي، في 36 مقاطعة إجمالا.
كانت هذه تفاصيل خبر حرائق كاليفورنيا تخرج عن السيطرة.. والسلطات الأمريكية تفرض الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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