الكويت تؤكد على سلامة حدودها مع العراق

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله سلامة الحدود الكويتية العراقية، مشددا على أن تأمينها يسير وفق خطة أمنية كويتية بحتة تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة المعنية.

وكشف الجارالله، على هامش احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ 74، في ردوده على أسئلة الصحفيين بشأن احتمال تعرض المنطقة لهجمات إرهابية انتقامية على خلفية مقتل أبو بكر البغدادي، كشف الجارالله أن هناك تنسيقا كويتيا استخباراتيا مع دول المنطقة لتلافي حدوث مثل هذه الهجمات.

وأضاف الجارالله أن التعاون قائم ومستمر مع دول الجوار، لافتا الى أن هناك تحليلات تشير الى إمكانية حدوث ردود فعل «وبالتالي هذا يستدعي منا المزيد من التنسيق والتشاور مع الاجهزة الأمنية في المنطقة وهو ما حصل لمواجهة اَي ردود فعل سلبية تحدث».

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وحول أوضاع الكويتين في لبنان في ضوء عدم رغبة بعضهم بالعودة إلى البلاد، أكد أن عددا قليلا منهم لا يرغب في العودة رغم تواصل الخارجية معهم أكثر من مرة عن طريق السفارة، مشيرا إلى أن أغلبهم يسكن في المناطق الجبلية البعيدة عن مناطق المظاهرات، لافتا إلى توجيه بعض النصائح وإجراءات الأمن والسلامة إليهم.

وردا على سؤال حول مبادرة الرئيس الإيراني د.حسن روحاني التي طرحها بشأن أمن الخليج، أوضح الجارالله أن الكويت تسلمت هذه المبادرة ونحن الآن في مرحلة دراستها وعندما نتخذ القرار سنبلغ إيران به.