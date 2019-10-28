انتزاع 3.351 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2019، من انتزاع 3.351 لغما منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و758 لغما مضادة للدبابات و2.541 ذخيرة غير متفجرة، و44 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 100.000 لغم زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

حملات طبية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.641 كرتونا من التمور في مديريات خنفر، وزنجبار، والمحفد بمحافظة أبين، استفادت منها الأسر النازحة والمحتاجة.

واختتم فريق مركز الملك الطبي التطوعي أمس، حملته لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للكبار في مدينة المكلا بإجراء 12 عملية جراحية، و80 عملية قسطرة خلال خمسة أيام.

وتُعد هذه الحملة الرابعة في جراحة القلب التي ينفذها المركز في اليمن خلال هذا العام والخامسة في سلسلة الحملات الطبية التطوعية.

كما واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2019، 438 مستفيدا، وقسم الباطنية 207 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 54 مستفيدا، والخدمات التمريضية 733 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 444 مستفيدا، فيما بلغت الأنشطة الخاصة بالتخلص من النفايات 8 أنشطة، ونقل الدم لـ7 حالات.

بيئة المخيمات

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.126 لقاحا لـ506 من الأطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال شهر سبتمبر الماضي.

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وأكد مدير مكتب المركز في الأردن الدكتور بدر السمحان، أن هذا العمل الإغاثي الطبي يهدف إلى منح اللاجئين السوريين خاصة الأطفال منهم اللقاحات اللازمة ضد الأمراض التي تنتشر عادة في بيئة المخيمات، وإكسابهم المناعة اللازمة ضد أمراض الحصبة والجدري المائي والسل والكزاز وغيرها من الأمراض السارية والمعدية، موضحا أن إعطاء اللقاحات يتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، ضمن برنامج اللقاحات في الدولة المضيفة.

أهم الأولويات

أشار السمحان، إلى أن تقديم الرعاية الصحية للاجئ السوري تُعد من أهم أولويات وأهداف مركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك لما لهذا الجانب من أهمية وضرورة في حياة اللاجئ وأسرته، مبينا في نفس الوقت حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، التأكيد بشكل مستمر على إيلاء اللاجئين السوريين الرعاية الكاملة.

مسام في الأسبوع الرابع من أكتوبر

انتزاع 3.351 لغما

8 ألغام مضادة للأفراد

758 لغما مضادة للدبابات

2.541 ذخيرة غير متفجرة

44 عبوة ناسفة