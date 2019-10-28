حكومة جونسون: البرلمان يحتجز بريطانيا رهينة!

لندن (وكالات)

كثف المحافظون في بريطانيا ضغوطهم على البرلمان أمس تعزيزاً لطلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات عامة مبكرة وكسر الجمود الذي يعتري الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وقالوا إن البرلمان يحتجز البلاد رهينة.

لكن في الوقت الذي ينتظر فيه حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، أن يوافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء الخروج كما يطالب حزبان آخران بموعد أقرب للانتخابات المبكرة يبدو حتى الآن أن محاولة الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر ستفشل.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم الخميس لكن على الرغم من أن الحكومة تقول إن هذا هو الموعد القانوني المفترض لا يتوقع كثيرون أن يفي جونسون بوعده «أفعل (ذلك) أو أموت» يوم 31 أكتوبر بعد أن وافق التكتل الأوروبي على تأجيل جديد للبريكست.

وقال جونسون في وقت متأخر أمس الأول «لا يمكن أن يحتجز البرلمان البلاد رهينة أكثر من ذلك». وأضاف «ملايين الشركات والأشخاص لا يستطيعون تخطيط مستقبلهم. هذا الشلل يتسبب في ضرر حقيقي ويتعين أن تتحرك البلاد إلى الأمام في 2020».

ومن جانبها، حذرت نيكي مورجان، وزيرة الثقافة، النواب أمس من أن يوم 31 أكتوبر لا يزال الموعد الذي يُفترض خروج البلاد فيه من الاتحاد الأوروبي داعية البرلمان إلى دعم محاولة جونسون إجراء الانتخابات المبكرة في 12 ديسمبر.

وقالت مورجان لقناة سكاي نيوز «في ظل عدم وجود اتفاق يصدق عليه البرلمان (للبريكست) وعدم منح تمديد من قبل الاتحاد الأوروبي، فإن موعد الرحيل المفترض لا يزال يوم الخميس».

إلى ذلك، أعلن زعيما حزبين بريطانيين معارضين أمس الأول أنهما مستعدان للقبول بإجراء انتخابات مبكرة، كما يريد رئيس الوزراء بوريس جونسون، لكن شرط أن يُرجئ الاتحاد الأوروبي موعد بريكست حتى يناير.

وقال الحزب الاسكتلندي الوطني والحزب الليبرالي الديمقراطي اللذان يشغلان معاً 54 مقعداً من أصل 650 في مجلس العموم، إن إرجاء موعد بريكست لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يناير، قد يقودهما إلى صياغة اقتراحات الثلاثاء تسمح بإجراء انتخابات مبكرة.

وقبل 5 أيام من موعد بريكست النهائي، ينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي أن يقرروا الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير، مدة الإرجاء الثالث لموعد بريكست.