إقبال كبير على مراكز الاقتراع في سلطنة عُمان

سعيد أحمد (مسقط)

شهدت أمس مراكز الاقتراع في مختلف ولايات سلطنة عُمان، البالغ عددها 110 مراكز، إقبالاً كبيراً بحسب المسؤولين، حيث توافد الناخبون والناخبات من مختلف الأعمار، منذ افتتاح المراكز الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساء، للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشحين الذين سيمثلونهم في مجلس الشورى.

وأكدت وزارة الداخلية أن اللجان الانتخابية بالولايات أكملت استعداداتها كافة ليوم التصويت، وأن مراكز الانتخاب في ولايات السلطنة توزعت إلى 19 مركزاً مخصصاً للذكور، و19 مركزاً للإناث، بالإضافة إلى 72 مركزاً مشتركاً، كما تم تحديد 8 مراكز انتخاب موحدة، موزعة على 5 محافظات على مستوى السلطنة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة التاسعة بلغ 713.335 ناخباً وناخبة، بينهم 337.618 ناخبة، وعدد المرشحين 637 مرشحاً ومرشحة، بينهم 40 امرأة، يتنافسون على 86 مقعداً في مجلس الشورى، كما وفرت 994 جهاز تصويت.

ودشنت الوزارة تطبيقاً إلكترونياً خاصاً بالهواتف الذكية «انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة» المتوافر في المتاجر الإلكترونية لنظام الأبل والأندرويد، ويقدم التطبيق باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية للمتصفح يمكن من خلاله الاطلاع على العديد من المحتويات، منها القوائم النهائية للمرشحين، وكذلك القوائم النهائية للناخبين، ويتيح التطبيق البحث عن حالة القيد في السجل الانتخابي للناخبين، والاطلاع على مواقع مراكز الانتخاب التي يسمح للناخب الإدلاء بصوته فيها، واستخراج شهادة حضور ناخب، إلى جانب عرض نتائج الفرز الأولية.

والتقت «الاتحاد» بعدد من المسؤولين والناخبين والناخبات في محافظة شمال الشرقية التي تبعد نحو 150 كيلومتراً عن مسقط، وتضم 5 ولايات، ويبلغ عدد سكانها نحو 264 ألفاً و425 نسمة، وخصص لها مقعدان في مجلس الشورى حسب نظام الكثافة السكانية المتبع في السلطنة.

وقال حمد بن سالم الأغبري، والي ولاية إبراء، رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، إن عملية التصويت في مركز ولاية إبراء جرت بكل يسر وسهولة حسب الخطة التي وضعت لها، كما أن وزارة الداخلية حرصت على تهيئة كل الظروف والأسباب، بما فيها إدخال التقنيات الحديثة في عملية التصويت الإلكتروني، وهي خطوة عملية إيجابية ساهمت في إنجاح هذا الجانب.

وثمن حمد الأغبري، تجاوب الناخبين والناخبات مع الانتخابات، وإدراكهم أهمية هذا الحدث، وحرصهم على إنجاح العرس الوطني، من خلال إدلائهم بأصواتهم واختيارهم مرشحيهم، متمنياً أن يحقق الأعضاء ما يطمح له المواطن العُماني.

وقال حمد بن علي السرحاني، رئيس لجنة التنظيم في مركز الاقتراع في ولاية إبراء: إن الولاية تضم 10282 ناخباً وناخبة، و8 مرشحين بينهم امرأة، وقد جرت عملية التصويت بكل سهولة ويسر، وتستغرق دقيقة تقريباً، حيث يدخل الناخب غرفة التصويت، ويدلي بصوته عبر جهاز يستخدم فيه بطاقة الهوية وبصمة الأصبع، ومن ثم يختار مرشحه. وأكد أن الانتقال إلى الأجهزة الإلكترونية بدلاً من صناديق الاقتراع السابقة، حقق نجاحاً كبيراً، وساهم في تقليل الوقت والجهد، وسرعة الحصول على النتائج أولاً بأول، مؤكداً أنه لم تواجههم أية مشاكل في الأجهزة، وأن هناك فريقاً تقنياً يتابع عملية التصويت الإلكترونية.

وقالت الناخبة عزاء الحارثي، إن صوتها أمانة، وتختار المرشح الأنسب، والذي ترى فيه المواصفات التي تؤهله لمناقشة قضايا وهموم المواطنين، ويستطيع أن يوصلها ويعرضها على المسؤولين، لافتة إلى أنها سعيدة في المشاركة الانتخابية.