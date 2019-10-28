أميركا تطالب الصومال بسحب نزاعها البحري مع كينيا من «العدل الدولية»

سمر إبراهيم (القاهرة) طلبت الولايات المتحدة من الصومال سحب قضية النزاع الحدودي البحري بينها وبين كينيا من محكمة العدل الدولية، بحسب تصريحات كايل مكارتر، سفير أميركا لدى كينيا.

وقال السفير الأميركي إنه نقل هذا الطلب إلى رئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو، خلال اجتماعه معه قبل أيام في مقديشو. وأضاف أن موقف واشنطن بشأن القضية يتمثل في حل الخلاف بين البلدين على طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن العقبة الكبرى حالياً هي هزيمة حركة الشباب الإرهابية.

وأوضح السفير الأميركي أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أكد استعداده لبذل جهود لحل القضية، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية ستواصل جهودها حتى يتم التوصل إلى حل في قضية النزاع الحدودي بين مقديشو ونيروبي.

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