170 ألف لبناني يتَّحِدون بسلسلة بشرية من الشمال إلى الجنوب

بيروت (وكالات)

استمر المتظاهرون اللبنانيون أمس، في احتجاجاتهم لليوم الـ11 على التوالي وخاصة في ساحتي الشهداء ورياض الصلح وسط العاصمة بيروت وفي باقي المدن حيث شكل المتظاهرون سلسلة بشرية امتدت من مدينة صور جنوباً إلى عكار شمالاً تحت شعار «إيد بإيد» تعبيراً عن تضامنهم واتحادهم. كما شكلت مجموعات من الناشطين في بيروت سلسلة بشرية على الكورنيش البحري امتدوا بها جنوباً باتجاه «الجية» وصيدا وشمالاً باتجاه منطقة «المتن».

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن «السلسلة التي نظمها ناشطون في الحراك المدني على امتداد الساحل اللبناني انطلقت عند الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي من نقاط التجمع ورفع المشاركون فيها العلم اللبناني وأنشدوا النشيد الوطني». وأضافت أن «السلسلة أقيمت تعبيراً عن وحدة الشعب ووحدة مطالبه في رسالة إلى المسؤولين للتأكيد على سلمية الاعتصام والعيش المشترك بين المشاركين من مختلف المناطق والطوائف». وذكرت الوكالة أن السلسلة امتدت من عكار شمالاً مروراً بالأوتوستراد الساحلي وصولاً إلى صور جنوباً حيث انطلقت السلسلة من «ساحة العلم» والكورنيش البحري باتجاه مدينة صيدا. وذكرت أن آلاف الشباب والنساء والأطفال والطلاب من أبناء طرابلس شبكوا أيديهم ببعضهم بعضاً في مشهد منظم وراقٍ ليشكلوا سلسلة بشرية امتدت من مدينة طرابلس إلى بلدتي «القلمون» و«شكا» والتقوا بالسلسلة المنطلقة من «البترون» جنوباً وبالسلسلة التي بدأت من بلدة «الشيخ طابا» في عكار شمالاً. ولفتت الوكالة إلى أن المشاركين في التحرك في منطقة «البترون» شبكوا الأيدي في اتجاه «جبيل» جنوباً و«شكا» شمالاً وكذلك فعل المحتجون في نقاط الاعتصام في منطقة «جونية» الذين انتشروا باتجاه «المتن» جنوباً وباتجاه «جبيل» شمالاً. وانتشر المواطنون على مسلك الأوتوستراد الممتد من «الضبيه» مروراً بـ«أنطلياس» و«جل الديب» و«الجديدة» وصولاً إلى «الدورة» على مدخل بيروت الشمالي حيث التقوا بالسلسلة الممتدة من ساحة الشهداء في وسط العاصمة. وأوردت تقارير تلفزيونية أن السلسلة البشرية شارك فيها أكثر من 170 ألف شخص وامتدت على طول الساحل اللبناني من عكار إلى صور.

وفي السياق، ارتفع عدد المحتجين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت وفي ساحة النور بطرابلس مساء أمس، ودعت مجموعة «لحقي» المشاركة في التظاهرات المتواصلة منذ 17 أكتوبر، في بيان، الشعب اللبناني إلى تنفيذ إضراب عام اليوم الاثنين. وقالت في بيان يحمل الرقم 11: «قدّم الناس في هذه الانتفاضة مشهداً جميلاً من التضامن بمواجهة المنظومة الحاكمة». ودعت إلى إضراب عام في كل لبنان اليوم، مضيفة «لنستمر بإصرار وثبات حتى الاستقالة الفورية للحكومة المعادية لمصالح الناس، وتشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة، حكومة للناس من خارج مكونات الطبقة الحاكمة وبإشراف القضاة المستقلين تتحدد مهامها بإدارة الأزمة الاقتصادية، قانون ضرائب يحقق العدالة الضريبية، انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب».

من جانبها، قالت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي إن الطرقات المقطوعة ضمن مدينة بيروت هي في «ساحة ساسين» و«الأشرفية» و«جسر الرينغ» و«الشفروليه». وأضافت في تقريرها اليومي أن الطريق الدولي شمالي بيروت لا يزال مقطوعاً في مناطق «جبيل وجونية وجل الديب» بالإضافة للطرقات المقطوعة على المدخل الجنوبي لبيروت في «برجا» و«الناعمة» حيث بقيت مفتوحة بشكل جزئي لمرور القوى الأمنية والحالات الطبية وسيارات الصليب الأحمر والدفاع المدني وسيارات التموين. وذكرت غرفة التحكم أن الطرقات لا تزال مقطوعة بين بيروت والبقاع شرقاً في «عاليه وجديتا وضهور العبادية» وتم تحويل السير إلى الطرقات الفرعية الداخلية.

أما في الجنوب، فقد قطعت الطرق جزئياً في مدينة صور وفي «كفرمان» و«حاصبيا» بالإضافة إلى استمرار قطع الطريق الدولي بين بيروت وطرابلس في «جبيل» و«البترون» و«شكا» وتم تحويل السير إلى الطريق البحري.

وتستمر المظاهرات في لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسط تمسك المتظاهرين برحيل الحكومة الحالية ورفضهم حزمة إصلاح طارئة أقرتها في محاولة لاحتواء الموقف.

البابا يدعو إلى الحوار لإيجاد حلول عادلة في لبنان

دعا البابا فرنسيس، أمس، إلى سلوك طريق الحوار، لإيجاد حلول عادلة في الأزمة السياسية والاجتماعية التي يمرّ بها لبنان.

وقال البابا، من القصر الرسولي، في الفاتيكان: «أفكاري مع الشعب اللبناني العزيز، خصوصاً الشباب الذين أسمعوا في الأيام الأخيرة صرختهم، في وجه التحديات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد»، وحثّ الجميع على البحث عن حلول عادلة من خلال الحوار.

وأشار الحبر الأعظم، إلى أن الهدف هو أن «يستمرّ هذا البلد، مع دعم الأسرة الدولية، في أن يكون مساحة تعايش سلمي، واحترام لكرامة وحرية كل شخص، لصالح منطقة الشرق الأوسط كلها».

القضاء اللبناني يحظر إخراج الدولارات بالحقائب من البلاد

أمر القضاء اللبناني بحظر إخراج الدولارات بالحقائب إلى خارج البلاد بتصاريح عادية معتمدة من مصرف لبنان، في ظل استمرار المطالب بإسقاط كل الحمايات عن أباطرة الفساد والنهب. وأصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً قضائياً بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية كي لا يتمكن الذين نهبوا المال العام من تهريبه للخارج. وقال: «عمليات إخراج الأموال كانت تتم بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك، وتم التنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحيث ستعمد مديرية الجمارك إلى إخضاع عمليات نقل الأموال إلى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي إلى تحديدها».