تقرير أممي: الحوثيون استخدموا مرافق صحية لأغراض عسكرية

جنيف (وكالات)

كشف تقرير جمع البيانات التابع للأمم المتحدة، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد العاملين الصحيين في اليمن، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري 2019، تمثلت في الاعتداء والقتل والاختطاف والاعتقال وهجمات على المنشآت الصحية، ألحقت بها أضراراً بالغة.

وأشار تقرير الأمم المتحدة «الهجمات على الرعاية الصحية في اليمن»، إلى أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 15 انتهاكاً ضد العاملين الصحيين في مناطق سيطرتها، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019، وبمعدل حالة انتهاك واحدة لكل 6 أيام.

وأوضح التقرير، أنه وثق انتهاكات الميليشيات التي طالت العاملين الصحيين، تمثلت في 3 حالات اعتداء متعمد، وحالتي قتل، وحالة اختطاف واحدة، وبلغ إجمالي عدد الهجمات على المنشآت التي أبلغت عن أضرار 5 حالات. وأكدت الأمم المتحدة، في تقرير سابق لها، حول الأطفال والنزاع المسلح في اليمن، أنها تحققت من استخدام ميليشيات الحوثي المستشفيات لأغراض عسكرية في عديد من المحافظات اليمنية، وهي أماكن ينبغي أن توفر الحماية فيها للأطفال والمدنيين، كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن ميليشيات الحوثي استخدمت المستشفيات والمرافق الصحية لأغراض عسكرية، معظمها في محافظات تعز والجوف، إضافة إلى شن هجمات على المستشفيات أدت إلى تدمير جزئي أو كلي.

وتشير الإحصائيات، إلى أن ما لا يقل عن 278 منشأة صحية قد تضررت أو دمرت، ونصف المرافق الصحية في اليمن لا تعمل بكامل طاقتها، مع نقص الأدوية الأساسية والإمدادات والعاملين في الرعاية الصحية.