الجيش اليمني يسيطر على قمم سلسلة جبال «رشاحة» بصعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

سيطر الجيش اليمني أمس، على أعلى قمم سلسلة جبال «رشاحة» التي تبدأ من «عمود الصحراء» حتى جبال «جشيرة» بمديرية «البقع» بمحافظة صعدة، وقال مصدر عسكري إن الجيش بهذا التقدم أصبح محكماً للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين «كتاف» و«البقع» وسلسلة «الجبال الوعرة»، وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأضاف المصدر العسكري أن وحدات الهندسة العسكرية مازالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات قبل فرارها.

وفي الحديدة، ذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» إن ميليشيات الحوثي استهدفت، أمس، مواقع عسكرية تابعة للقوات اليمنية المشتركة في مديريتي «حيس» و«التحيتا»، جنوب المحافظة، وقصفت أيضاً بالقذائف المدفعية والصاروخية مواقع للقوات المشتركة في مديرية «الدريهمي».

كما نفذت مليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المدنيين القاطنين في قرى بضواحي مدينة «الفاخرة» بمحافظة إب، وأفاد مصدر عسكري لـ«الاتحاد» أن اعتقالات واسعة نفذتها الميليشيات الحوثية في مناطق سكنية شمال وغرب مدينة «الفاخرة» التي لا تزال تحت سيطرتهم، مشيراً إلى أن المعتقلين تم اقتيادهم إلى ثكنات عسكرية وتوجيه لهم تهم بمساعدة ودعم قوات الجيش والمقاومة التي حررت مدينة «الفاخرة» مؤخراً.

وأشار إلى أن الميليشيات أطلقت حملات تجنيد إجبارية في صفوف الأهالي قرب جبهات القتال لتعويض خسائرها الكبيرة، موضحاً أن الأهالي رفضوا حملات الحوثيين رغم التهديدات باختطافهم واستخدمهم دروعاً بشرية، وترافقت حملات الاعتقالات في ظل استمرار القصف العشوائي على المناطق السكنية المحررة في «الفاخرة» وسط موجة نزوح كبيرة للأسر من داخل المدينة بإتجاه مناطق آمنة تابعة لمحافظة الضالع. ولجأت ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تجنيد أهالي عدد من القرى النائية في محافظة تعز، والزج بهم صوب جبهات القتال المحاذية للضالع لتعويض خسائرها التي تكبدتها خلال الأيام الماضية على يد قوات الجيش والمقاومة.

وقال مصدر محلي إن مشرفين حوثيين نفذوا حملة تجنيد إجبارية في القرى النائية بمديرية «ماوية» تمهيداً لإرسالهم إلى محارق الموت في جبهاتهم بضواحي محافظة الضالع، موضحا أن الميليشيات قامت بفرض إتاوات ومبالغ مالية كبيرة على الأسر كـ«مجهود حربي» في حال تم رفض تجنيد أحد أفراد الأسرة. وقال المصدر إن قيادات حوثية ميدانية في جبهات «ماوية» عقدت لقاء مع وجهاء ومشايخ قبائل «ماوية» وأجبرتهم على تجهيز دفعة جديدة من المقاتلين للزج بهم في جبهة «تورصة» بمحافظة الضالع.

وفي سياق آخر، استهدفت مجاميع مسلحة أحد المقرات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة المهرة عقب أيام من استهداف مماثل لمقر في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وقال مصدر محلي لـ«الاتحاد» إن مجاميع مسلحة حاولت اقتحام مقر القيادة المحلية التابعة للمجلس الانتقالي في مديرية «شحن» بمحافظة المهرة، مشيراً إلى أن تلك العناصر جرى تشكيلها مؤخراً وتوالي قيادات «إخوانية» بالمحافظة.

ودان المجلس الانتقالي ما تعرض له مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية «شحن» من محاولة اقتحام، داعياً أبناء وقبائل المهرة للوقوف صفًا واحدًا ضد كل من يخل بالأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة، وحمل المجلس الانتقالي السلطة المحلية في المهرة المسؤولية الكاملة، داعيًا إياها للقيام بواجبها الأمني وحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة وملاحقة المخلين بالسكينة العامة.