«مسام» ينزع 3 آلاف لغم حوثي في أسبوع

الرياض (وكالات) أعلن المشروع السعودي لإزالة الألغام في اليمن «مسام»، عن نزعه الأسبوع الماضي أكثر من ثلاثة آلاف لغم وعبوة ناسفة في مناطق يمنية، ليصل عدد ما فككه المشروع خلال ثلاثة أسابيع من أكتوبر الجاري 9 آلاف لغم وعبوة ناسفة متنوعة. وقال مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 3351 لغماً، وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 8611.

وتفصيلاً، قال القصيبي في بيان له نشره مكتب «مسام» الإعلامي، أمس، إن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 2541 ذخيرة غير منفجرة و44 عبوة ناسفة. وأضاف إن الفرق نزعت خلال الأسبوع ذاته 578 لغماً مضاداً للدبابات، و8 ألغام مضادة للأفراد.

وذكر القصيبي أن إجمالي ما نزعته الفرق الهندسية منذ انطلاقة المشروع منتصف العام الفائت ولغاية يوم 25 أكتوبر الجاري 100 ألف تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة، وعبوات ناسفة.

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