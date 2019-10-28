الإمارات تدعم قطاع الطاقة في حضرموت

المكلا (وام)

رست على رصيف ميناء المكلا اليمني باخرة إماراتية هي الرابعة من نوعها خلال شهرين وعلى متنها 13 ألف طن متري من المشتقات النفطية المتنوعة مقدمة من دولة ‎الإمارات العربية المتحدة دعماً لقطاع الكهرباء بمحافظة حضرموت ووقوفاً إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.

وتقدم المهندس محمد العمودي وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية الذي كان في استقبال السفينة، بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً على وقفتها الأخوية إلى جانب الشعب اليمني في محنته، وأشاد بالأيادي البيضاء لدولة الإمارات على الساحة اليمنية والتي ستبقى آثارها خالدة في ذاكرة المحافظة وأهلها.

وأكد أن من شأن هذا الدعم النفطي تعزيز الطاقة الكهربائية في المحافظة عبر زيادة الطاقة التشغيلية لمحطات الوقود، وعبر عن شكره للذراع الإنسانية لدولة الإمارات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية المبذولة لتطبيع الحياة في المدينة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بها.

من جانبه، أوضح حميد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن هذه الباخرة تأتي دعماً لقطاع الكهرباء في حضرموت لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي وتطبيعاً لحياة سكانها بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق متصل، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للقطاع الصحي اليمني ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات اليمنية المحررة، وفي هذا الشأن أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فريقاً طبياً ميدانياً تابعاً لها مع كميات من الأدوية الخاصة بمرض «الدفتيريا» إلى مديرية «الحد يافع» بمحافظة لحج وذلك استجابة لنداء وجهته المديرية لإنقاذ أطفالها من المرض الذي انتشر في عدد من قراها. واطلع الفريق الطبي الميداني على الوضع الصحي في المديرية وسلم كمية من الأدوية للمستشفى العام بها، واستمع من إدارتي الصحة والمستشفى إلى شرح موجز عن أمراض «الدفتيريا» وحمى الضنك والكوليرا وهي الأمراض التي تعرض لها أهالي المديرية في الآونة الأخيرة إلى جانب الصعوبات والمعوقات التي ترافق سير العمل الصحي بها.

وثمنت السلطة المحلية ومكتب الصحة بمديرية «الحد يافع» دعم دولة الإمارات وسرعة استجابتها في غضون 48 ساعة للمناشدة التي أطلقها مكتب الصحة بخصوص وباء «الدفتيريا»، وقدم الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية لأهالي منطقة «موشج» بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ويأتي ذلك في إطار حرص الإمارات على إيصال مساعداتها الغذائية والإيوائية والإنسانية لغير القادرين والمتضررين بمختلف شرائحهم في المديريات الثماني المحررة في الساحل الغربي اليمني بداية من باب المندب بمحافظة تعز وصولاً إلى الأحياء المحررة بمدينة الحديدة.