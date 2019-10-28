قرقاش: ستبقى الإمارات الداعم للسعودية لما فيه مصلحة اليمن

أبوظبي، الرياض (الاتحاد، وام)

أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن، أمس، إعادة تموضع قواتها في عدن لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيدةً بالجهود التي بذلتها القوات الإماراتية، فيما اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن بيان التحالف العربي هو محصلة جهود سعودية خيّرة وتطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود، مؤكداً أن الإمارات ستبقى الداعم والعضيد للمملكة لما فيه مصلحة اليمن وتحقيق أهداف التحالف.

وأعلنت قيادة قوات التحالف، أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تم إعادة تموضع قوات التحالف في عدن لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية. وفي هذا السياق، تشيد قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.

وختاماً فإن قيادة قوات التحالف تؤكد على استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية، والله الموفق.

وفي سياق متصل، قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدتين على حسابه الرسمي بموقع تويتر «بيان التحالف حول تموضع القوات في عدن وإعادة انتشارها محصلة جهود سعودية خيّرة ومُقدرة، أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية ونمضي معا بثقة في توحيد الصف وتعزيزه، وستبقى الإمارات الداعم والعضيد للمملكة لما فيه مصلحة اليمن الشقيق وتحقيق أهداف التحالف». وأضاف «القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود، وكلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة، فخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف وتواصل الإمارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق».