كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنبلة يدوية تستهدف القوات الأمنية العراقية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مراسل، مساء اليوم الأحد، عن سقوط جرحى في اعتداء بقنبلة يدوية استهدف القوات الأمنية العراقية على جسر الجمهورية، كما أكدت مصادر، على حرق بوابة ديوان محافظة كربلاء ووقوع أعمال شغب.
وما زال المئات من المحتجين العراقيين متواجدين، في ساحة التحرير بوسط بغداد بعد ليلة من الاشتباكات مع قوات الأمن التي فشلت في تفريقهم، في تحدٍّ لحملة أمنية دامية راح ضحيتها العشرات خلال اليومين الماضيين ومداهمة نفذتها قوات الأمن أثناء الليل لتفريقهم.
وأقام شبان حواجز على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة بالمدينة لتفصلهم عن قوات الأمن، التي واصلت إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم.
ويذكر أن 67 عراقياً على الأقل قتلوا، وأصيب المئات يومي الجمعة والسبت، فيما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن وفصائل مسلحة في موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الشهر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لقتلى الاحتجاجات في أكتوبر إلى 224.
احتجاجات العراق
هي احتجاجات اندلعت في 1 أكتوبر 2019، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني، وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.
وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للامام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء السبت 26 أكتوبر، عن مقتل 63 شخصاً وإصابة 2592 بجروح في تظاهرات اليومين الماضيين.