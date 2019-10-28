كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنبلة يدوية تستهدف القوات الأمنية العراقية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مراسل، مساء اليوم الأحد، عن سقوط جرحى في اعتداء بقنبلة يدوية استهدف القوات الأمنية العراقية على جسر الجمهورية، كما أكدت مصادر، على حرق بوابة ديوان محافظة كربلاء ووقوع أعمال شغب.

وما زال المئات من المحتجين العراقيين متواجدين، في ساحة التحرير بوسط بغداد بعد ليلة من الاشتباكات مع قوات الأمن التي فشلت في تفريقهم، في تحدٍّ لحملة أمنية دامية راح ضحيتها العشرات خلال اليومين الماضيين ومداهمة نفذتها قوات الأمن أثناء الليل لتفريقهم.

وأقام شبان حواجز على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة بالمدينة لتفصلهم عن قوات الأمن، التي واصلت إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

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ويذكر أن 67 عراقياً على الأقل قتلوا، وأصيب المئات يومي الجمعة والسبت، فيما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن وفصائل مسلحة في موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الشهر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لقتلى الاحتجاجات في أكتوبر إلى 224.