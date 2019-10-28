كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع التركية: تم التصرف وفق روح التحالف خلال عملية مقتل "البغدادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأحد، بأنه تم التصرف بما يتوافق مع روح التحالف والتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال العملية الأمريكية في منطقة "إدلب" السورية.
وجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع، بشأن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي خلال عملية في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.
وأضافت الوزارة في البيان أنه، "في إطار العملية، تم التعامل مع العناصر الأمريكية وفقا لمبادئ العمل المشترك والحيلولة دون وقوع اشتباك".
وأكّدت وزارة الدفاع التركية على أنه تم تحذير الوحدات العسكرية التركية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن العملية والعناصر، وجرى تبادل معلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية قبل العملية، التي نفذها الجانب الأمريكي في إدلب ليلا.
وذكرت الوزارة، أنه تم التصرف قبل وخلال العملية الأمريكية بما يتوافق مع روح التحالف والتعاون الاستراتيجي، في إطار مكافحة المنظمات الإرهابي، وخاصة تنظيم "داعش" و"بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك".
هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأحد، على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي البغدادي، إثر عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب السورية، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوة الأمريكية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة.
كما صرّح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بأن مقتل البغدادي ضربة قاضية لتنظيم داعش الإرهابي.
كما أعلن إسبر، إصابة اثنين من القوات الأمريكية "بجروح طفيفة" خلال العملية التي استهدفت البغدادي، لكنهما عادا للعمل.
عملية استهدفت البغدادي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، يوم السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.
نتائج العملية
ونقلت المجلة عن المسؤول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأمريكية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.
كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.
مقتل البغدادي
وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يصب أي طفل في الغارة الأمريكية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة.
وبينت الشبكة الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون ذكر توضيحات عن موقعه.
ولم يكشف المسؤول التفاصيل الكاملة للعملية حتى الآن، كما رفض مسؤولون أمريكيون آخرون تواصلت معهم رويترز التعقيب، ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية بعد على طلب للتعقيب.