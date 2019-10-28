أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

من المرجح أن توقع الهند والمملكة العربية السعودية، على عشرات الاتفاقيات حول الطاقة والمشتريات الدفاعية والطيران المدني، خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي استمرت يومين إلى الدولة الواقعة في غرب آسيا هذا الأسبوع.