كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 27/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || مقتل "البغدادي" ضربة قوية لداعش
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، ضربة قوية لداعش، ولكنه مجرد مرحلة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصابة 45 متظاهرا خلال مواجهات في كربلاء
صرح مراسل لفضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، بإصابة 45 متظاهرا و17 من قوات الأمن خلال مواجهات في كربلاء جنوبي العراق.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الهند تسعى لتوقيع عدة اتفاقيات مع السعودية
من المرجح أن توقع الهند والمملكة العربية السعودية، على عشرات الاتفاقيات حول الطاقة والمشتريات الدفاعية والطيران المدني، خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي استمرت يومين إلى الدولة الواقعة في غرب آسيا هذا الأسبوع.