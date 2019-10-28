كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا الديمقراطية: الهجوم التركي تسبب في تأجيل عملية مقتل "البغدادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم الأحد، باللوم على الهجوم التركي في شمال شرق سوريا، مما أدى إلى تأخير العملية، التي أدت لقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، أكثر من شهر.

وأوضح المسؤول الكبير في قوات سوريا الديمقراطية، ريدور خليل، أن العملية جرت بعد أن حددت أجهزة المخابرات التابعة لها مكانه.

وقال المسؤول الكبير في قوات سوريا الديمقراطية، إن القوات ستكثف حاليا عملياتها وجهودها الاستخباراتية لتعقب الخلايا النائمة لتنظيم داعش.