كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة بعد مقتل "البغدادي" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي أحرقه تنظيم "داعش" الإرهابي، عن سعادته بالقضاء على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقال والد الطيار الأردني، مساء اليوم الأحد: "كلي فخر وسرور في هذا اليوم، هذا الرجل الفاسد المفسد، هذا الفيروس الذي سرى في جسد الأمة الإسلامية وليس العربية فقط، شوه صورة المسلمين والإسلام".

وتابع الكساسبة، "كنت أحلم في حياتي أن أتمكن من البغدادي وأمثاله، وكل من ساهم في قتل ابني معاذ مثل صدام الجمل، وهو أحد قادة داعش الصغار".

وأختتم حديثه "كنت أحلم بالثأر لمعاذ وقتل واحدا منهم أو أحضر مقتل واحد منهم".