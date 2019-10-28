كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يدخل مدينة "الدرباسية" على الحدود السورية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت وحدات الجيش السوري، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة الدرباسية على الحدود السورية التركية ، شرق مدينة رأس العين شمال محافظة الحسكة، وذلك بعد سيطرة "الوحدات الكردية" على المدينة لمدة 7 سنوات.

وأوضح مراسل، أن حشود عسكرية سورية دخلت إلى مدينة الدرباسية، وبدأت بالانتشار فيها بدءا بأحيائها الغربية.

وقال مصدر ميداني، إن العمل جار على تأمين مداخل المدينة ومخارجها، مشيرا إلى أن دخول الجيش إلى المدينة يأتي ضمن التفاهمات الروسية التركية بحسب مذكرة سوتشي.

وفي هذه الأثناء بدأت وحدات الجيش الانتشار في محيط (مشفى العلي) بالحي الشمالي المطل المعبر الحدودي بين سوريا وتركيا.

وكانت وحدات من الجيش السوري وصلت اليوم إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي، بعد دخولها عشرات القرى والبلدات وصولاً إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وحدات من الجيش السوري تقدمت في وقت سابق من محور تل تمر بريف الحسكة الشمالي باتجاه الحدود مع تركيا وانتشرت في قرى أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية بريف منطقة رأس العين الجنوبي الشرقي مقلصة المسافة، التي تفصلها عن الحدود مع تركيا إلى بضعة كيلومترات.