كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعرب عن قلقها إزاء الاحتجاجات المميتة بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت وزارة الخارجية التركي، "إننا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة باستخدام غير متناسب للعنف ضد المتظاهرين المسالمين والحوادث العنيفة، التي تحدث بعد استئناف المظاهرات في بغداد ومحافظات الجنوب."
وأوضح البيان أن تركيا تأسف لعدد الإصابات التي وقعت وسط أعمال العنف.
كما حثت تركيا الحكومة العراقية على "تلبية التوقعات المشروعة" بشكل عاجل للعراقيين واتخاذ خطوات لضمان السلام والاستقرار في البلاد.
ومنذ يوم الجمعة، هزت العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى المظاهرات ضد الفساد الحكومي والبطالة ونقص الخدمات الأساسية.
وقُتل ما لا يقل عن 63 شخصًا وأصيب أكثر من 2500 خلال الاحتجاجات، وفقًا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.
كما يتزايد الغضب في العراق في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفساد المتفشي، ويتمتع الكثيرون في البلاد بفرص محدودة للحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة.
ووفقًا لأرقام البنك الدولي، تبلغ بطالة الشباب العراقي حوالي 25٪، كما أنها تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكثر دول العالم فسادًا من قبل العديد من منظمات الشفافية.
احتجاجات العراق
هي احتجاجات اندلعت في 1 أكتوبر 2019، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني، وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.
وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للامام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء السبت 26 أكتوبر، عن مقتل 63 شخصاً وإصابة 2592 بجروح في تظاهرات اليومين الماضيين.