كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعرب عن قلقها إزاء الاحتجاجات المميتة بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت تركيا، مساء اليوم الاحد، عن قلقها ازاء استخدام القوة ردا على احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة في العراق.

وقالت وزارة الخارجية التركي، "إننا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة باستخدام غير متناسب للعنف ضد المتظاهرين المسالمين والحوادث العنيفة، التي تحدث بعد استئناف المظاهرات في بغداد ومحافظات الجنوب."

وأوضح البيان أن تركيا تأسف لعدد الإصابات التي وقعت وسط أعمال العنف.

كما حثت تركيا الحكومة العراقية على "تلبية التوقعات المشروعة" بشكل عاجل للعراقيين واتخاذ خطوات لضمان السلام والاستقرار في البلاد.

ومنذ يوم الجمعة، هزت العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى المظاهرات ضد الفساد الحكومي والبطالة ونقص الخدمات الأساسية.

وقُتل ما لا يقل عن 63 شخصًا وأصيب أكثر من 2500 خلال الاحتجاجات، وفقًا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

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كما يتزايد الغضب في العراق في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفساد المتفشي، ويتمتع الكثيرون في البلاد بفرص محدودة للحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة.

ووفقًا لأرقام البنك الدولي، تبلغ بطالة الشباب العراقي حوالي 25٪، كما أنها تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكثر دول العالم فسادًا من قبل العديد من منظمات الشفافية.

