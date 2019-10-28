كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصادرات غير النفطية تخلق الاقتصاد المستدام لسلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كبير في شركة إثمار، إن الصادرات العمانية غير النفطية بلغت 9.7 مليار دولار أمريكي في عام 2018، وهو رقم أعلى من 8.2 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وقد وفرت فرص عمل لأكثر من 240،000 شخص بنجاح.

وقالت نسيمة البلوشي، المدير العام للاستثمار والتصدير في شركة إثمار، "تلعب الشركات المصنعة العمانية دورًا حاسمًا في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء السلطنة، حيث توفر فرص عمل جديدة ومستدامة، مما ساعد على تسريع الخطط الاقتصادية الطموحة في سلطنة عمان".

و أشارت البلوشي "نحن نعيش في عصر رقمي، حيث لم تعد الحدود مهمة. في الواقع، لقد ارتبطت كلمة" متعدد الجنسيات "منذ زمن طويل بأكبر الشركات في العالم. لكن اليوم، لم تعد تلك التسمية تحمل نفس المعنى".

و أضافت "مع وجود منصات مثل "Instagram" و"eBay" تتيح للشركات الناشئة الفرصة للوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، فإن كل مصنع عماني، بغض النظر عن حجمه، لديه القدرة على أن يصبح شركة متعددة الجنسيات".

وقد أدلت بتصريحاتها أثناء حديثها للمصنعين وقادة الأعمال اليوم الأحد، حيث بدأ أسبوع التصدير العماني (OEW19) في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض (OCEC).

ومن خلال خبراء محليين ودوليين، ستعرض ورش عمل أسبوع التصدير العماني الخمس التي تستمر ليوم كامل الشركات المحلية إلى الاتجاهات التي تقود أسواق التصدير المتطورة اليوم. وقد أشرف على الحدث المهندس أحمد الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة.

وقال البلوشي: "لقد سررنا بالانضمام إلينا معالي المهندس أحمد الضيب في حفل افتتاح أسبوع التصدير العماني حيث كان بطلًا للمصنعين العمانيين لسنوات عديدة ويتفهم بوضوح مدى أهمية الصادرات الصناعية وغير النفطية لاقتصاد السلطنة".

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وأضافت: "نحن متحمسون لمساعدة القطاع الخاص والشركات من جميع الأحجام للاستفادة من النمو الاقتصادي في أي مكان في العالم. هذا ولهذه الغاية، ندعم الشركات العمانية لضمان قدرتها على المنافسة في سوق عالمي يتسم بالتحدي المتزايد".

و قالت "تعمل إستراتيجية إثمار الآن، وتتمتع المنتجات والخدمات العمانية الآن بنجاح دولي هائل. لتسليط الضوء على عدد قليل من الكابلات البصرية المصنوعة في عُمان، توجد في مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو في لندن، حافلات ناهيك عن مركبات قوات الدفاع البريطانية ".

و أضافت "كل يوم، يمشي الركاب في مترو دبي على أرضيات من سلطنة عمان، ويتم بيع الأدوات الصحية التي يتم إنتاجها في إحدى مدن مدائن الصناعية في 1000 منفذ على مستوى العالم. وربما لم يكونوا على دراية بالكثير من الناس، تمتعوا بالفرش المصنوعة من سلطنة عمان، والتي وجدت في الفنادق الرائدة في جميع أنحاء العالم.

وأكد البلوشي أن "هذه قصص نجاح ملحوظة، لكن ما زال هناك الكثير لتحقيقه".

ومن الواضح أن الشركات المحلية متفائلة وواثقة بشأن آفاقها الدولية. يقول البلوشي "ومع ذلك، نحتاج إلى المزيد من الشركات التي لم تفكر في التصدير حتى نبدأ، ونبدأ في قول نعم للفرص الموجودة في أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب نحن ننظم أسبوع التصدير العماني ".

كما سيركز أسبوع التصدير العماني على موضوعات تشمل تصميم المنتجات والتعبئة والعلامات التجارية والتجارة الإلكترونية وأهمية وسائل التواصل الاجتماعي في مساعدة الشركات العمانية على رفع مستوى لعبها والوصول إلى جمهور دولي أكبر.

