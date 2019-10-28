كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعرقل مسار طائرة رئيس الوزراء الهندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت باكستان، مساء اليوم الأحد، طلب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حول استخدام المجال الجوي للبلاد للسفر إلى المملكة العربية السعودية.



احتجاجًا على تحركات الهند في جامو وكشمير



كما أوضح قريشي: أن "إسلام آباد ستبلغ المفوض السامي الهندي بقرارها كتابة". كما أوضح قريشي: أن "إسلام آباد ستبلغ المفوض السامي الهندي بقرارها كتابة". ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الهندي، المملكة العربية السعودية لمدة يومين خلال هذا الأسبوع، ويوقع أكثر من عشر اتفاقيات حول الطاقة، والمشتريات الدفاعية، والطيران المدني. كما يصل رئيس الوزراء إلى الرياض في 28 أكتوبر، وسيلتقي بالملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في اليوم التالي. وسيلقي كلمة أمام منتدى مبادرة الاستثمار في المستقبل، الذي ينظمه صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية. Advertisements وتأتي الزيارة في وقت تتطلع فيه الهند لمواجهة رواية باكستان حول إلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير. وهذه هي المرة الثالثة خلال الشهرين الأخيرين، التي ترفض فيها باكستان السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي باستخدام مجالها الجوي، وفي سبتمبر، أشارت إسلام أباد إلى الحملة الأمنية في جامو وكشمير لرفض طلب الهند مرتين، وتم تقديم الطلب الثاني قبل رحلة مودي إلى الولايات المتحدة لحضور قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي 7 سبتمبر، رفضت إسلام آباد السماح للرئيس رام ناث كوفيند باستخدام مجالها الجوي خلال زيارته لأيسلندا، ثم أعربت الهند عن أسفها لقرار باكستان، وطلبت من البلاد "الاعتراف بعدم جدوى مثل هذه الأعمال الانفرادية". ووفقًا للقانون الدولي، فإن باكستان ملزمة بمنح إذن لرحلة مودي، وإذا تم رفض ذلك، فيمكن لنيودلهي الاستئناف لدى منظمة الطيران المدني الدولي، هذا يمكن أن يؤدي إلى دفع إسلام آباد غرامة باهظة.



وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن القرار اتخذ لإظهار التضامن مع المظاهرات المناهضة للهند، التي دامت طوال اليوم في جميع أنحاء البلاد،