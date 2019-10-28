حارس أجاكس الشاب يحلم بتمثيل “الأسود” وينتظر دعوة خليلوزيتش

عبر عصام معاش، الحارس المغربي الشاب لنادي أجاكس أمستردام الهولندي، والذي يمارس في فريق الشبان، عن رغبته في حمل قميص المنتخب المغربي بدلا عن منتخب هولندا الأول، متمنيا التوصل بدعوة من الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش.

وقال معاش، في تصريح لوسائل إعلام هولندية، إن طموحه هو تمثيل المنتخب المغربي، من أجل تحقيق حلم رواده لسنوات.

وأكد معاش في المناسبة ذاتها، بأن رغبته في حمل قميص منتخب المغرب بدل هولندا، لا يرجع بالأساس لضعف الننافسية، ف”المنتخب المغربي يعرف تنافسية كبيرة لا تقل قيمة من هولندا، كما أن عدد من النجوم يفضلون اللعب للمغرب بدلا عن منتخبات أروبا”.

جدير ذكره، أم معاش يحرس مرمى الفريق الثاني لأجاكس، ومن المنتظر أن يرتقي للفريق الأول هذا الموسم، مع العلم أن الرجل سبق له وأن مثل منتخب منتخب الفئات السنية لهولندا.