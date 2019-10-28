يونامي تدعو للوقوف ضد المسلحين الذين يتسللون بين المتظاهرين السلميين

اعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جينين هينيس بلاسخارت، الاثنين، عن أسفها واستنكارها وإدانتها لما رافق التظاهرات في العراق، فيما دعت الجميع للوقوف ضد ألمسلحين الذين يتسللون بين المتظاهرين السلميين.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم الأحد ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جينين هينيس بلاسخارت"، مبينا انه "جرى بحث التطورات الجارية والإجراءات الإصلاحية التي قدمتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين السلميين".

واضاف ان "عبد المهدي إستعرض القرارات والخطوات الإصلاحية العاجلة التي تم اتخاذها في هذا الصدد والتوجيهات المشددة الصادرة للقوات الأمنية بحماية حق التظاهر السلمي ، ومارافق ذلك من أعمال مؤسفة وتخريب للممتلكات العامة والخاصة".

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من جانبها، أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة عن أسفها واستنكارها وإدانتها لما رافق التظاهرات من تدمير للممتلكات العامة والخاصة، مشيرة الى ان "حماية الأرواح لها الأولوية، الى جانب الحق في التعبير عن الرأي والمطالب المشروعة عبر التظاهر السلمي وتجنيب البلاد الوقوع في المخاطر".

واشادت "بإجراءات القوات الأمنية وتمكينها الفرق الطبية من معالجة الجرحى"، داعية "الجميع للوقوف ضد المسلحين الذين يتسللون بين المتظاهرين السلميين للقيام بعمليات تخريب وإعتداء".

وأكدت "أهمية فرض الأمن والإستقرار ومنع عمليات التخريب والمظاهر المسلحة التي تزعزع وحدة العراق وإستقراره"، مبديةً "استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم للحكومة العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة ومحاربة للفساد وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ،والاجراءات الأخرى المتخذة من قبل الحكومة والتي تتطلب وقتا كافيا لتنفيذها تحقيقا لمصالح الشعب العراقي".