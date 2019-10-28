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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقيقة تعليق الدراسة في مدارس حفرالباطن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
الخليج 365 - وكالات
أوضح تعليم حفر الباطن،الأحد، حقيقة تعليق الدراسة في جميع المدارس، بعد التقلبات الجوية و الاحداث التي شهدتها المنطقة اليوم و العاصفة التي تضررت على إثرها منشآت وطرق.
وقالت إدارة التعليم : بناء على ماوردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقرار اللجنة المركزية بالوزارة فلا يوجد مايستدعي التعليق ليوم غدًا إلا للمدارس المتضررة التي أقرتها لجنة الطوارئ بالإدارة.
والجدير بالذكر أن اليوم هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة حفر الباطن وضواحيها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
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