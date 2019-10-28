الرئيس البوليفي يحذر من مخطط انقلابي في بلاده

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (لاباز) حذر الرئيس البوليفي إيفو موراليس اليوم (الأحد) من «انقلاب» يتم «التحضير له» الأسبوع المقبل، في وقت ترفض المعارضة وقسم من الأسرة الدولية نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوزه من الدورة الأولى. وقال موراليس الذي يمسك بالسلطة منذ 2006 وأعيد انتخابه قبل أسبوع بتقدم يفوق عشر نقاط على خصمه كارلوس ميسا ما يسمح له بالفوز من الدورة الأولى: «أحذر الشعب البوليفي، إن عدداً من الأطراف الاجتماعية تستعد لتنفيذ انقلاب هذا الأسبوع». وطالبت مجموعة من الأحزاب السياسية البوليفية تطلق على نفسها اسم «تنسيق الدفاع عن الديموقراطية»، بإلغاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

حذر الرئيس البوليفي إيفو موراليس اليوم (الأحد) من «انقلاب» يتم «التحضير له» الأسبوع المقبل، في وقت ترفض المعارضة وقسم من الأسرة الدولية نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوزه من الدورة الأولى. وقال موراليس الذي يمسك بالسلطة منذ 2006 وأعيد انتخابه قبل أسبوع بتقدم يفوق عشر نقاط على خصمه كارلوس ميسا ما يسمح له بالفوز من الدورة الأولى: «أحذر الشعب البوليفي، إن عدداً من الأطراف الاجتماعية تستعد لتنفيذ انقلاب هذا الأسبوع». وطالبت مجموعة من الأحزاب السياسية البوليفية تطلق على نفسها اسم «تنسيق الدفاع عن الديموقراطية»، بإلغاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

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