الجيش السوري يصل إلى الحدود مع تركيا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دمشق

تمكن الجيش السوري، الأحد، من الوصول إلى الحدود بين سوريا وتركيا في ريف مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وبينت وكالة “سانا” السورية الرسمية بأن قوات الجيش وصلت إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي بعد دخول عشرات القرى والبلدات، وصولا إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان.

وسبق أن ذكرت “سانا”، الأحد، أن وحدات من الجيش السوري خاضت اشتباكات مع القوات التركية في ريف رأس العين.

وأردفت الوكالة أن الجيش السوري أحكم سيطرته على 4 قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي، وهي أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية، وقلص المسافة باتجاه الحدود التركية إلى 3 كيلومترات.