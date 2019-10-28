ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن "8 طائرات مروحية رافقتها طائرة حربية شنت غارة على منزل قرب قرية باريشا غرب بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي، ودخلت في اشتباكات مع مسلحين كانوا متحصنين داخل المنزل"، مشيرا الى أن "المروحيات دليل على أن العملية كانت تتضمن إنزالاً برياً ورغبة في اعتقال مسؤول تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي كان متحصناً في ذلك المنزل".
وكشف المرصد السوري أن "العملية أسفرت عن مقتل 9 مسلحين بينهم مسؤولين بالإضافة إلى البغدادي وزوجته وعدد من الأطفال".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: البغدادي قُتل مع زوجته وعدد من الأطفال بعد محاولة اعتقاله بريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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