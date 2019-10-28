المرصد السوري: البغدادي قُتل مع زوجته وعدد من الأطفال بعد محاولة اعتقاله بريف إدلب

ذكر "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أن "8 طائرات مروحية رافقتها طائرة حربية شنت غارة على منزل قرب قرية باريشا غرب بلدة سرمدا ب​ريف إدلب الشمالي​، ودخلت في اشتباكات مع مسلحين كانوا متحصنين داخل المنزل"، مشيرا الى أن "المروحيات دليل على أن العملية كانت تتضمن إنزالاً برياً ورغبة في اعتقال مسؤول تنظيم داعش ​أبو بكر البغدادي​ الذي كان متحصناً في ذلك المنزل".

وكشف المرصد السوري أن "العملية أسفرت عن مقتل 9 مسلحين بينهم مسؤولين بالإضافة إلى البغدادي وزوجته وعدد من الأطفال".