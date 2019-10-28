قطع الطريق عند مثلث دير ميماس القليعة كفركلا بالبنزين المشتعل

تجمع بعض المعتصمين على مثلث ديرميماس القليعة كفركلا وعمدوا الى قطع الطريق بواسطة حرق مادة البنزين عبر سكبها على الزفت مباشرة مما تسبب بزحمة سير وتلاسن مع بعض المارة، مما استدعى تدخل القوى الامنية والجيش اللبناني لفض الاعتصام وفتح الطريق امام المارة.

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