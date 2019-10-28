الاناضول: السلطات التركية ضبطت 98 مهاجرا غير نظامي في ولاية موغلا غرب البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "السلطات التركية ضبطت 98 مهاجرا غير نظامي في ولاية موغلا غرب البلاد أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطرق غير قانونية"، موضحةً أن "فرق خفر السواحل أوقفت المهاجرين على متن 3 قوارب مطاطية في سواحل "ياليكفاك"، وجزيرة "كوريجيك"، بقضاء بودروم".

وأوضحت أن "المهاجرين يحملون جنسيات، سوريا، فلسطين، باكستان، واليمن، إضافة إلى الكونغو، وجنوب إفريقيا وأحيلوا الذين يوجد بينهم نساء وأطفال، إلى إدارة الهجرة في الولاية، من أجل إتمام الإجراءات القانونية بحقهم".