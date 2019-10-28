مسؤول أردني: عمان ترفض الاحتلال التركي لأراض سورية

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز "رفض الاردن للاحتلال التركي لأراض سورية"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها"، مشيراً إلى انه "يجب إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، بشكل يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها".
وأشار إلى "أهمية تعزيز العلاقات بين الدولتين"، داعيا إلى "تسهيل حركة التجارة الأردنية إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية".
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