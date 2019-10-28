عبد المهدي: قتل البغدادي جاء بعملية نوعية بدأت في شهر حزيران من العام الماضي

أعلن رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ ان "قتل زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي جاء بعملية نوعية بدأت في شهر حزيران من العام الماضي". وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد أعلن قي وقت سابق في مؤتمر صحفي عن "مقتل زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي"، مشيراً إلى أن "الاولوية الامنية بالنسبة لادارتي كانت قتل البغدادي والقوات الخاصة نفذت العملية شمال غرب سوريا وأنجزت عملها بالكثير من البراعة وأدت إلى قتل البغدادي".

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