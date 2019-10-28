روبرت أوبراين: سيتم التخلص بشكل ملائم من رفات أبو بكر البغدادي

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي ​روبرت أوبراين​ عن أنه "سيتم التخلص بشكل ملائم من رفات زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي"، مشيراً إلى انه "نتيجة الحمض النووي للبغدادي تأكدت في الساعات الماضية"، لافتاً إلى أن "عملية قتل البغدادي أعطيت اسم "كايلا مولر" وهي رهينة سابقة".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد أعلن قي وقت سابق في مؤتمر صحفي عن "مقتل زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي"، مشيراً إلى أن "الاولوية الامنية بالنسبة لادارتي كانت قتل البغدادي والقوات الخاصة نفذت العملية شمال غرب سوريا وأنجزت عملها بالكثير من البراعة وأدت إلى قتل البغدادي".