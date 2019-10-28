شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان: إطلاق قوافل من دار الإفتاء تجوب العالم لمواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة تضع ضمن خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، متابعة خطة دار الإفتاء المصرية فى إطلاق قوافل دعوية من علماء الدار وقادة الفكر يجوبون العالم بقاراته المختلفة لنشر العلم الصحيح والثقافة الإسلامية ومدى تأثيرها فى المسلمين.

وأضاف "الجندى"، لـ"الخليج 365"، أن وجود قوافل ترسل إلى مختلف دول العالم أمر مهم جدًا ومطلوب، وذلك ليتم تصحيح أى معلومات مغلوطة وتصحيح صورة الإسلام فى الغرب، والتأكيد على أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال والتسامح والمحبة.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية، إلى ضرورة السيطرة على المراكز الإسلامية فى الخارج من خلال المؤسسات الدينية المصرية (الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء)، والتصدى لسيطرة بعض المتطرفين على تلك المراكز فى بعض الدول.

ولفت إلى أن اللجنة تتابع أيضا، خطة دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف لمواجهة فوضى الفتاوى الشاذة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة.

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