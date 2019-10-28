شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة «عقدة» أردوغان.. تسريب يكشف طلب الديكتاتور العثماني طرد كاتب انتقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت منصات تركية معارضة، فيديو جديدًا، يكشف عن أساليب القمع التى يستخدمها الرئيس التركي، وأساليب التضييق ضد الصحافة والإعلام في تركيا، وذلك بعد توجيه الانتقاد له فى إحدى الصحف.

وذكر الفيديو تسريبا يكشف طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من رئيس تحرير طرد كاتب انتقده، ويأتى ذلك ضمن مئات الصحفيين الذى قام بطردهم أردوغان من الصحف التركية لمجرد أنهم وجهوا انتقادًا للرئيس التركي فى أحد المقالات.

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