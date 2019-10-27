اعتقال ويحمان..يومان تحت الحراسة النظرية وغدا يمثل أمام وكيل الملك -التفاصيل

علم “اليوم24” من مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي في أرفود، اعتقلت أمس السبت، أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بعد اعتدائه على رجل سلطة في معرض التمور.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى الموقع، سيتم غدا الاثنين، تقديم ويحمان أمام وكيل الملك في الراشيدية، حيث تم اعتقاله مباشرة بعد خروجه من المستشفى، حيث أصيب على مستوى أصبعه.

ووثق فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة لكم ويحمان لرجل سلطة على مستوى الوجه، وبدأ يصرخ بعدما تدخل الناس لثنيه عن تعنيف رجل السلطة.

وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أصدرت أمس السبت، بلاغا، قالت فيه إن ويحمان تعرض للاعتداء بعد احتجاجه على حضور شركة إسرائيلية في معرض التمور.