اتحاد طنجة يواصل إهدار النقاط ويكتفي بالتعادل أمام وجدة – صور

صور – يونس ميموني

واصل اتحاد طنجة مسلسل إهدار النقاط، بعد أن اكتفى بالتعادل بدون أهداف، أمام ضيفه مولودية وجدة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، بملعب ابن بطوطة، برسم خامس جولات البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ولم يقو الفريق الطنجي، الذي يتجه للانفصال عن مدربه الجزائري نبيل نغيز، عن الوصول لمرمى الفريق الوجدي، وبدا أن الخط الأمامي للفريق عاجز عن تسجيل الأهداف، بل كاد الفريق الضيف أن يباغث الفريق الأزرق في أكثر من مناسبة.

هذا التعادل، أبقى الفريق الطنجاوي في المركز 12 برصيد نقطتين اثنتين، بينما صعد الفريق الوجدي للمركز الرابع برصيد 7 نقاط.

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