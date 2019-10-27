في أول تعليق رسمي للمغرب، عن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم الإرهابي المعروف اختصارا بـ”داعش”، قال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني، بوبكر سبيك “اليوم تم قتل شخص وليس فكر وتنظيم”.
وشدد سبيك في برنامج “حديث مع الصحافة” مباشرة على القناة الثانية، اليوم الأحد، إن “الفكر المتطرف مازال موجودا، ومقتل هذه الزعامات الافتراضية يعطي توجسا من الضربات الارتدادية”.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي توفي لدى تفجيره سترة ناسفة، بعدما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق مغلق في شمال غرب سوريا.
وقال ترامب متحدثا من البيت الأبيض، إن البغدادي قتل معه ثلاثة من أولاده في التفجير، وإن “جسده كان مشوها جراء الانفجار. كما أن النفق انهار عليه. لكن نتائج التحاليل أتاحت التعرف عليه بشكل أكيد وفوري وتام. كان فعلا هو”.
وتابع ترامب، أن البغدادي “الذي سعى بكل ما أمكنه لترهيب الآخرين قضى لحظاته الأخيرة في هلع تام، وفي ذعر كامل ورعب من القوات الأميركية التي كانت تنقض عليه”.
كانت هذه تفاصيل خبر سبيك الناطق الرسمي باسم الأمن عن مقتل البغدادي: اليوم مات شخص وليس التنظيم..ومقتل الزعامات يوجس من الضربات الارتدادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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