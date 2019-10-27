كفر ياسيف: إطلاق نار على منزل رئيس المجلس شادي شويري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق مجهولون، مساء اليوم، الأحد، وابلا من الأعيرة النارية باتجاه منزل رئيس مجلس المحلي في قرية كفر ياسف، شادي شويري، ولم يتم التبليغ عن وقوع أية إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن رئيس مجلس كفر ياسيف، شويري، وعائلته، لم يتواجدوا في المنزل لحظة إطلاق النار.

رئيس مجلس كفر ياسيف، شادي شويري

وذكر شهود عيان أن عددا من أهالي القرية تجمهروا في المكان، وأكدوا عدم وقوع أية إصابات بشرية نتيجة الحادث، فيما رصدوا أضرارا في الممتلكات.

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ووصلت قوات من الشرطة إلى المكان، وقالت إنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، فيما لم يتم الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم، أو الكشف عن خلفية الجريمة.

وذكرت مصادر صحافية أن النار أطلقت من موقعين قرب المنزل.