جبارين: هـ. أم الفحم سيعود إلى مسار الانتصارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب الناطق بلسان هبوعيل أم الفحم، باسل جبارين، عن أمله في عودة الفريق إلى مسار الانتصارات بعدما توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري بعد الخسارة أمام هبوعيل كتمون القدس بهدف يتيم.

ويحتل الفريق الفحماوي المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري برصيد 19 نقطة.

وبهذا الصدد، قال الناطق بلسان فريق هبوعيل أم الفحم، المحامي باسل جبارين، في حديث لـ"عرب 48"، إن "المباراة الأخيرة كانت صعبة جدا، بحيث واجهنا خصما من أقوى الفرق في الدوري، ونحن نعتبر فريقا حديثا في الدرجة الممتازة ورغم ذلك حققنا انتصارات متتالية وكان ذلك بمثابة إنجاز بالنسبة لنا".

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وأشار إلى أنه "في عالم كرة القدم هناك الربح والخسارة، وكنا نتوقع بأن سلسلة الانتصارات المتتالية ستتوقف في نهاية المطاف".

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو مباراة الكأس أمام هبوعيل رمات غان، ونحن على ثقة بأن الفريق سيعود بشكل أقوى حتى العودة إلى مسار الانتصارات".

وختم جبارين بالقول "أوجه كلمة شكر للاعبين والطاقم المهني والجمهور على كل ما يقدمونه للفريق، علمًا أن هبوعيل أم الفحم يثبت مرة تلو الأخرى بأنه من أكبر الفرق في الدوري خصوصًا عندما نتحدث عن نفاذ تذاكر المباريات قبل 24 ساعة على موعدها".