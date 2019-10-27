مانشستر يونايتد يفوز خارجيا على نوريتش سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا خارجيا على مضيفه نوريتش سيتي بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية مانشستر يونايتد كل من اللاعبين سكوت مكتوميناي، ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، وفي المقابل سجل هدف نوريتش سيتي اللاعب أونيل هرنانديز.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 13 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 7 نقاط وهو يحتل المركز التاسع عشر.

مجريات المباراة:

دخل نوريتش في أجواء المباراة سريعًا، ففي الدقيقة الخامسة، سدد كانتويل كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وتبادل الثنائي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد الكرة في الدقيقة 18، ليسدد راشفورد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها بنجاح الحارس تيم كرول.

وفي الدقيقة 20، ومن ركلة ركنية، ارتقى راشفورد لكرة عرضية ومرر بالصدر إلى مارسيال داخل منطقة الـ6 ياردة، الذي سدد رأسية أخرجها كرول ببراعة إلى ركلة ركنية.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 21، بعد تسديدة صاروخية من قبل سكوت ماكتوميناي من داخل منطقة الجزاء، لم يتحرك كرول للتصدي لها.

وفي الدقيقة 25 طالب لاعبو مانشستر يونايتد بالحصول على ركلة جزاء بعد إعاقة جودفري لدانيل جيمس، ولم يحتسب حكم المباراة ركلة الجزاء في البداية، قبل أن يعود إلى تقنية الفار ويحتسبها.

ونفذ ماركوس راشفورد ركلة الجزاء في الدقيقة 29، مسددًا كرة أرضية في الزاوية اليمني، إلا أن كرول نجح بامتياز في التصدي لها.

وأرسل دانيل جيمس كرة طولية في الدقيقة 30 من وسط الملعب، لينفرد راشفورد بالمرمى ويسدد أرضية سكنت شباك كرول، مسجلًا الهدف الثاني للشياطين الحمر.

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وتصدى دي خيا ببراعة لصاروخية من قبل كانتويل من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38.

وعادت تقنية الفار في الدقيقة 42، لتهدي مانشستر يونايتد ركلة جزاء جديدة بعد اصطدام الكرة بيد كانتويل، ونفذ مارسيال ركلة الجزاء هذه المرة، ليتألق كرول من جديد ويتصدى لها.

وعاد كرول لإخراج صاروخية من فريد من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد 2-0.

وفي الدقيقة 46 من الشوط الثاني، انطلق أرون من الجانب الأيمن وأرسل عرضية لبوكي الخالي من الرقابة داخل منقطة الـ6 ياردة، إلا أن المهاجم سدد إلى جوار القائم بغرابة.

وانفرد مارسيال بكرول في الدقيقة 53، مسددًا كرة أرضية أخرجها الحارس الهولندي لركلة ركنية.

وشكل البديل هيرنانديز نشاطًا ملحوظًا في الجانب الأيسر، وفي الدقيقة 72 سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها دي خيا.

وأطلق مانشستر يونايتد رصاصة الرحمة على نوريتش في الدقيقة 73، بعد سلسلة من التبادلات للكرة بين راشفورد ومارسيال، انتهت بتمريرة بالكعب من راشفورد، لينفرد مارسيال ووضع كرة ساقطة من فوق كرول، ليسجل الهدف الثالث للشياطين الحمر.

وكاد البديل لينغارد أن يضع اسمه في قائمة المسجلين، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83، مرت إلى جوار القائم.

وتمكن هيرنانديز من تسجيل هدف شرفي لنوريتش، بعد افتكاكه للكرة من ماكتوميناي في وسط الميدان، لينطلق بالكرة ويراوغ دفاعات اليونايتد، مسددًا بعدها كرة أرضية سكنت شباك دي خيا في الدقيقة 88.

وحاول هيرنانديز مغالطة دي خيا من جديد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، إلا أن كرته مرت بجوار القائم.

وأهدر بعدها جرينوود انفرادًا تصدى له كرول بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز اليونايتد بنتيجة 3-1.