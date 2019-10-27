شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في شئون الجماعات الإسلامية يكشف هوية خليفة البغدادي والان مع التفاصيل

قال ماهر فرغلي، الباحث المصري في شئون الجماعات الإسلامية، إن عبدالله قرداش وأبو محمد الشمالي تعرضا للقتل منذ فترة طويلة رغم تناول عدد من وسائل الإعلام لتوليهما أدوارًا قيادية في التنظيم.

وأضاف «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان بحاجة للإعلان عن مقتل أبوبكر البغدادي على غرار أسلافه باراك أوباما عندما أعلن مقتل أسامة بن لادن، والحدث مهم للغاية بالنسبة له لزيادة شعبيته.

وأوضح أن حجي عبدالناصر هو المرشح لأن يكون خليفة لأبو بكر البغدادي.