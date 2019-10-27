شكرا لقرائتكم خبر عن السنيورة: حسن نصر الله يتصرف وكأنه "مرشد" النظام اللبناني والان مع التفاصيل

قال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله، يتصرف وكأنه "مرشد" للنظام اللبناني.

وذكر السنيورة، أن نصرالله أعلن في ظهوره أمس الأول، أنه لا يوافق على استقالة الحكومة، وحاول أن يبدو هادئا إلا أنه أطلق جملة من التهديدات والإنذارات.

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وأضاف في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية: "يستطيع حزب الله، فرض سيطرته على لبنان، لكنه لن يستطيع تقديم رغيف خبز للمواطنين، لأنه يريد تطبيق النموذج الإيراني، وهو نموذج لن يحقق الإنجاز الاقتصادي المطلوب".

ولفت السنيورة، إلى أن تصرف مناصري "حزب الله "خلال الأيام الماضية ودخولهم ساحة رياض الصلح وتعرضهم للمتظاهرين ووسائل الإعلام، بالطرد والشتم، يمثل عينة من العينات التي شهدها لبنان عام 2008.

وانتقد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، تشكيك نصرالله في دوافع المتظاهرين، مؤكدا أن المتظاهرين لا قادة لهم وقد حرصوا على ألا تعود الأحزاب لتسلق هذا الحراك الوطني، من أجل قطف ثماره، كما أنهم حريصون على أن يتصرفوا بمسؤولية وبسلمية وبشكل وطني، وألا يكونوا مادة تستغلها الأحزاب الطائفية والمذهبية لزيادة شعبيتها.