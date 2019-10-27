شكرا لقرائتكم خبر عن وصول باخرة نفطية إماراتية لدعم كهرباء عدن والان مع التفاصيل
وصلت إلى ميناء عدن، جنوبي اليمن، مساء الأحد، سفينة إماراتية، تحمل على متنها 10 خزانات مازوت لمحطة كهرباء الرئيس 264 ميجا وات، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورست في ميناء عدن، السفينة "ماريا همبورج"، وعلى متنها 10 خزانات خاصة بالوقود، مقدمة لمحطة كهرباء الرئيس، استعداداً لإنزال الخزانات إلى رصيف الميناء.
ويتراوح ارتفاع كل خزان قرابة 12 متراً، وبعرض 17 متراً، وتأتي ضمن الدعم الإماراتي لقطاع الكهرباء في المناطق اليمنية المحررة.
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