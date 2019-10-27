تحذير من الإنزلاق إلى الفوضى في لبنان

بيروت ـ وكالات : حذر خبراء من دخول الأوضاع في لبنان إلى سيناريو الفوضى، حال عدم تدارك الأمر خلال الأيام المقبلة وإعادة المؤسسات إلى العمل. ويرى الخبراء في تصريحاتهم لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط يصعب تحقيقها في ظل الأوضاع والمقاربات السياسية التي تحكم لبنان، وأن السيناريو الأقرب للتنفيذ هو إجراء تعديل وزاري، بما يساعد على امتصاص غضب الشارع. من ناحيته، قال المحلل اللبناني، وسيم بزي، إن هناك حالة استعصاء في واقع العلاقة بين الحراك والدولة، وأن إمكانية استقالة الحكومة لن تُعطى بسهولة في ظل حالة الابتزاز والقضم الحاصلة حتى الآن. ويرى بزي أن الأمل الآن معلق على نجاح الجيش في الثماني والأربعين ساعة القادمة، بفتح الطرقات وانطلاق عمل المؤسسات اليوم الاثنين، مع بقاء الناس في الساحات، وأن ذلك سيوفر فرصة لمقاربة أكثر هدوءا.

من جانبه، اعتبر الباحث السياسي والاستراتيجي حسن حردان : إن تشكيل أي حكومة جديدة يجب أن تخضع لاستشارات نيابية يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة لتشكيل حكومته، وهو ما يتطلب مشاورات بين الكتل النيابية، ما يعيد الأمور إلى دائرتها الأولى.

ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان امس إن البنوك ستظل مغلقة اليوم الاثنين حتى تعود الأوضاع للاستقرار في ضوء استمرار الاحتجاجات.