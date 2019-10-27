احتجاجات العراق مستمرة.. ارتفاع عدد القتلى والجرحى وجهاز مكافحة الإرهاب ينشر قواته في بغداد

في السياسة 28 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

بغداد ـ وكالات: واصل العراقيون أمس الاحتشاد في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، وفي الساحات القريبة منها، بينما استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها، وذلك رغم تخطي حصيلة قتلى الاحتجاجات 60 بعدما ارتفعت مساء أمس الاول بتسجيل قتيلين جديدين.

وظل مئات المحتجين العراقيين في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد في تحد لحملة أمنية دامية راح ضحيتها العشرات خلال اليومين الماضيين ومداهمة نفذتها قوات الأمن أثناء الليل لتفريقهم. وأقام شبان حواجز على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة بالمدينة لتفصلهم عن قوات الأمن التي واصلت إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم. وقتل 67 عراقيا على الأقل وأصيب المئات يومي الجمعة والسبت فيما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن وفصائل مسلحة في موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الشهر ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لقتلى الاحتجاجات في أكتوبر إلى 224.

الى ذلك، تظاهر المئات من طلاب المدارس بمختلف مراحلها بالعراق في منطقة حي الخضراء والعامرية والمنصور في بغداد في مشهد غير مسبوق لدعم مطالب المتظاهرين في ساحة التحرير. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الطلبة حملوا حقائبهم الدراسية وأعلام العراق فيما سارت عجلات القوات الامنية بجانب المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات لدعم مطالب المتظاهرين في بغداد والمحافظات واستنكار سقوط ضحايا ومصابين. وضربت قوات مكافحة الإرهاب واعتقلت عشرات المحتجين في مدينة الناصرية بجنوب العراق. وفرقت المظاهرات في ساحة التحرير باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لكن بعض المحتجين احتشدوا من جديد.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أمس إنه نشر قوات في شوارع بغداد لحماية المنشآت السيادية من “عناصر غير منضبطة”. وأضاف الجهاز في بيان “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تنتشر في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الأمنية في حماية التظاهرات والمتظاهرين”. وأدت عملية إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد إلى حصول حالات زحام شديد للسيارات عند الساعات الأولى لبدء الدوام الرسمي. ومازالت إجراءات حظر التجول سارية المفعول في عدد من المحافظات فيما قامت محافظة كربلاء بإنهاء حالة حظر التجوال.

على صعيد متصل، دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية علي البياتي إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية الممتلكات. وقال البياتي في بيان صحفي إن “الأيام الماضية أثبتت عدم جدية استخدام العنف لايقاف المظاهرات، وأن العنف يولد عنفا مقابلا، كرد فعل في ظل التعامل مع جماهير غاضبة وذات خلفية عشائرية ولا تخاف أبداً بسبب الفترات الطويلة من الارهاب والعنف الذي تعرضت له”. ودعا إلى “العمل على زيادة التعاون بين العناصر الأمنية والمتظاهرين من أجل الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية الممتلكات العامة وتحريك الوسائل الاعلامية والتواصل الاجتماعي من أجل التوجيه والتشجيع على ذلك”.

وطالب البياتي بإجراء”حوار مستمر ومكثف بين الحكومة وممثلي التظاهرات وضرورة ايجاد جسر بينهما من الفعاليات والتشكيلات المستقلة من منظمات المجتمع المدني ونقابات ومؤسسات دينية وثقافية وإعلامية من أجل تعزيز اواصر هذا الحوار ومراقبته”. كما طالب بتفعيل “الجهد الاستخباري والأمن الوطني لكشف كل من يحاول الاعتداء على المتظاهرين أو الممتلكات العامة أو الخاصة وعزلهم بشكل سريع عن المتظاهرين وفضحهم أمام الإعلام وتوجيه المؤسسات الحكومية لمساعدة المتظاهرين والتواجد معهم سواء مؤسسات النقل أو الصحة وحتى المواكب الحسينية من أجل دعم توفير الطعام والماء من أجل كسر حاجز فقدان الثقة بين المواطن والحكومة او الدولة”.