مقتل زعيم (داعش) في عملية أميركية بإدلب .. فجر نفسه بحزام ناسف مع أطفاله وانهار النفق عليهم

ترامب: خلفاؤه تحت أعيننا

ـ اختبارات الحمض النووي حددت هويته

ـ 8 طائرات هليكوبتر وسفن شاركت في العملية والأكراد ساعدوا بالمعلومات

ـ روسيا تنفي تقديم أي مساعدة لتحليق الطيران الأميركي

واشنطن ـ وكالات:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت مساء السبت زعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي، برفقة عدد من مساعديه.

واستهدفت عملية عسكرية أميركية في سوريا أبو بكر البغدادي، وقال عدد من المسؤولين الأميركيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض. وقال ترامب في خطاب تلفزيوني إن البغدادي قتل بعد أن حُشر في نفق، وبعد أن فجر سترة ناسفة كان يرتديها، مشيرا إلى أن البغدادي قتل مع ثلاثة من أطفاله . وأضاف :”حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي” لافتا إلى أن “البغدادي كان عنيفا وقتل بطريقة وحشية” .

وأوضح أنه تم التعرف على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة، مضيفا أن القوات الأميركية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من موقع العملية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وأضاف أن القوات الأميركية التي نفذت العملية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا، وقال إن “القوات الخاصة نفذت عملية جريئة في شمال غرب سوريا”، موضحا أن 8 طائرات هليكوبتر شاركت فيها. وقال ترامب: “بدأنا نتلقى معلومات إيجابية جدا عن مكان البغدادي قبل شهر”، وأضاف: “تمكنا من تحديد مكان وجود البغدادي قبل أسبوعين”، مؤكدا أنه شاهد العملية مع نائبه مايك بنس وآخرين. وأكد الرئيس الأميركي أن القوات الأميركية الخاصة تعرضت لإطلاق النار عند وصولها إلى المجمع الذي كان يختبئ فيه زعيم تنظيم داعش، مشيرا إلى أن المدخل الرئيسي للمجمع كان مفخخا. وذكر ترامب أن البغدادي قتل 3 أطفال خلال الغارة الأميركية على المجمع الذي كان يتحصن فيه، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان 11 طفلا آخرين لم يصابوا خلال العملية.

وأعرب الرئيس الأميركي عن شكره لروسيا وتركيا وسوريا والعراق والقوات الكردية لمساعدتها في عملية قتل البغدادي، وقال إن “روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة”. الى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنها لا تملك أي معلومات تؤكد مقتل زعيم تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، نافية تقديم أي مساعدة لتحليق الطيران الأميركي في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وكانت الاستخبارات العراقية أكدت أنها قدمت معلومات دقيقة للتحالف الدولي ضد داعش، ما ساهم بشكل كبير في الوصول إلى زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الاستخبارات القول :”قدمنا معلومات دقيقة ومهمة إلى قوات التحالف ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى الإرهابي البغدادي وقتله”. وأكدت الوكالة ، نقلا عن مصدر استخباراتي أن البغدادي قُتل بالفعل في العملية التي شنتها قوات أميركية بمحافظة إدلب السورية. وبثت الوكالة مقطع فيديو قالت إنه لآثار الغارة الجوية التي استهدفت مقر البغدادي. وأضافت أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل ما يعرف بالمسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش غزوان الراوي.

بدوره، بث التلفزيون الرسمي العراقي لقطات مصورة للعملية وأظهرت لقطات مصورة نهارا حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء. كما بث التلفزيون العراقي لقطات ليلية لانفجار. وأضاف التلفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

من جانبه، نشر مظلوم عبدي القائد العام لما تعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية” تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أشار فيها على ما يبدو للتعاون بين القوات والولايات المتحدة بشأن العملية التي يتردد أنها أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. وكتب عبدي :”عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأميركية”.