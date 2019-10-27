البحرية الليبية تنفي تهديد (آلان كردي) قبالة سواحلها

طرابلس ـ د ب أ: نفت البحرية الليبية تهديد إحدى القطع التابعة لها لسفينة تتبع إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في البحر قبالة الساحل الليبي.

وكانت المنظمة (آلان كردي) قد ادّعت عبر حسابها بموقع تويتر أنها تعرضت لتهديد من قبل سفينة مسلحة أثناء قيامها بعملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في البحر. وقالت البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في إيجاز صحفي نشرته مساء أمس الاول: “هذا النوع من المنظمات لا تخجل كعادتها من اتهام حرس السواحل والقوات البحرية الليبية منذ الوهلة الأولى، حتى لو ثبت لاحقا عدم صحة مزاعمها، لأنها مطمئنة لعدم ملاحقتها قانونياً أو أدبيا من قبل الدولة الليبية صاحبة الحق في متابعة الضرر اللاحق بها، أو من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي”، واصفةً ما قامت به المنظمة بـ”الفعل غير الأخلاقي، والذي لا يصدر عن جهات معتبرة وتحترم ذاتها وعملها والقيم الإنسانية عموماً”. وأضافت: “نحن، كقوات بحرية ليبية وحرس السواحل التابع لها ننفي نفياً قاطعاً علاقتنا بتلك الحادثة، ونؤكد أن دورياتنا لم تقم باعتراض أو رماية أو تهديد أي قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها، ونتحدى المنظمة المذكورة أن تبرز الدليل الذي يفند ما ذكرناه”. وأشارت البحرية إلى أن الهدف من اتهام البحرية الليبية هو تشويه صورتها وحرس السواحل التابع لها، وإظهارها كمجموعات مليشيوية غير منضبطة، حتى تستطيع الضغط على الجانب الأوروبي والايطالي خاصة، وإحراج حكوماتها، بغرض عرقلة التعاون الإيجابي مع البحرية الليبية وحرس السواحل، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية التي حققت الكثير من المكاسب الإيجابية في ذلك الإطار، وفق نص الإيجاز الصحفي.